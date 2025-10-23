GRAND RAID DES CATHARES 2025 Carcassonne

Le Grand Raid des Cathares est une aventure médiévale de longue distance, d’environ 161 Km pour un dénivelé positif de 7000 m, depuis la cité de Carassonne (Place du Prado) vers le Pic de Bugarach, puis le château d’Arques, pour 41 heures environ.

C’est une course de pleine nature en boucle, à allure libre en une seule étape et en semi-autosuffisance.

Epreuve limitée à 200 coureurs.

6 épreuves sont au programme

* Grand Raid des Cathares 161 Km 7200m D+. le 23 octobre à 21 H. Départ Porte Narbonnaise Carcassonne. Temps maximum 42 heures.

* Raid des Bogomiles 101 Km 4300 m D+ le 24 octobre à 9 H. Départ Porte Narbonnaise Carcassonne. Temps maximum 26 heures.

*Trail des Hérétiques 63 Km 2750 m D+ le 25 octobre à 4 H. Départ Porte Narbonnaise Carcassonne. Temps maximum 13 heures.

* Trail des Colombes 40 Km 1300 m D+ le 25 octobre à 8 H. Départ Porte Narbonnaise Carcassonne. Temps maximum 8 heures.

* Trail des Patarins 25 km 850 m D+ le 24 octobre à 14 H. Départ Porte Narbonnaise Carcassonne. Temps maximum 4heures30 .

*Trail nocturne du château comtal 12 Km 250 m D+ . Le 24 octobre à 20 H. Départ Château Comtal Carcassonne. Temps maximum 3 heures.

Cyrille Quintard

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 83 99 46 46 organisation@grandraid-cathares.fr

English :

The Grand Raid des Cathares is a long-distance medieval adventure, covering some 161 km with a 7,000 m vertical drop, from the city of Carassonne (Place du Prado) to the Pic de Bugarach, then on to the Château d’Arques, for around 41 hours.

It’s an open-air loop race, at a free pace in a single stage and in semi-self-sufficiency.

Event limited to 200 runners.

6 events on the program:

* Grand Raid des Cathares: 161 Km 7200m D+. October 23 at 9pm. Start: Porte Narbonnaise Carcassonne. Maximum time: 42 hours.

* Raid des Bogomiles: 101 Km 4300 m D+: October 24 at 9 AM. Start: Porte Narbonnaise Carcassonne. Maximum time: 26 hours.

*Trail des Hérétiques: 63 Km 2750 m D+: October 25 at 4 am. Start: Porte Narbonnaise Carcassonne. Maximum time: 13 hours.

* Trail des Colombes: 40 Km 1300 m D+: October 25 at 8 am. Start: Porte Narbonnaise Carcassonne. Maximum time: 8 hours.

* Trail des Patarins: 25 km 850 m D+: October 24 at 2 pm. Start: Porte Narbonnaise Carcassonne. Maximum time: 4:30 hrs.

*Trail nocturne du château comtal: 12 Km 250 m D+ . October 24 at 8 pm. Start: Château Comtal Carcassonne. Maximum time: 3 hours.

Cyrille Quintard

German :

Der Grand Raid des Cathares ist ein mittelalterliches Langstreckenabenteuer über ca. 161 km mit einem positiven Höhenunterschied von 7000 m. Die Strecke führt von der Stadt Carassonne (Place du Prado) zum Pic de Bugarach und weiter zur Burg von Arques und dauert ca. 41 Stunden.

Es handelt sich um einen Rundkurs in der freien Natur, bei dem das Tempo in einer einzigen Etappe frei gewählt werden kann und bei dem man sich halbwegs selbst versorgen kann.

Das Rennen ist auf 200 Läufer begrenzt.

es stehen 6 Prüfungen auf dem Programm:

* Grand Raid des Cathares: 161 Km 7200m D+. am 23. Oktober um 21 Uhr. Start: Porte Narbonnaise Carcassonne. Maximale Zeit: 42 Stunden.

* Raid des Bogomiles: 101 Km 4300 m D+: am 24. Oktober um 9 Uhr. Start: Porte Narbonnaise Carcassonne. Maximale Zeit: 26 Stunden.

*Trail des Hérétiques: 63 Km 2750 m D+: am 25. Oktober um 4 Uhr. Start: Porte Narbonnaise Carcassonne. Maximale Zeit: 13 Stunden.

* Trail des Colombes: 40 Km 1300 m D+: am 25. Oktober um 8 Uhr. Start: Porte Narbonnaise Carcassonne. Maximale Zeit: 8 Stunden.

* Trail des Patarins: 25 km 850 m D+: am 24. Oktober um 14 Uhr. Start: Porte Narbonnaise Carcassonne. Maximale Zeit: 4 Stunden 30 Minuten.

*Trail nocturne du château comtal 12 Km 250 m D+ . Am 24. Oktober um 20 Uhr. Start: Grafisches Schloss Carcassonne. Maximale Zeit: 3 Stunden.

Cyrille Quintard

Italiano :

Il Grand Raid des Cathares è un’avventura medievale su lunga distanza, che copre circa 161 km con 7.000 metri di dislivello, dalla città di Carassonne (Place du Prado) al Pic de Bugarach, per poi proseguire verso il Castello d’Arques, impiegando circa 41 ore.

Si tratta di una gara ad anello all’aperto, con passo libero in una sola tappa e semi-autosufficienza.

Evento limitato a 200 corridori.

il programma prevede 6 eventi:

* Grand Raid des Cathares: 161 km 7200 m D+. 23 ottobre, ore 21.00. Partenza: Porte Narbonnaise Carcassonne. Tempo massimo: 42 ore.

* Raid des Bogomiles: 101 km 4300 m D+: 24 ottobre ore 9.00. Partenza: Porte Narbonnaise Carcassonne. Tempo massimo: 26 ore.

*Trail des Hérétiques: 63 km 2750 m D+: 25 ottobre alle 4 del mattino. Partenza: Porte Narbonnaise Carcassonne. Tempo massimo: 13 ore.

* Trail des Colombes: 40 km 1300 m D+: 25 ottobre alle 8.00. Partenza: Porte Narbonnaise Carcassonne. Tempo massimo: 8 ore.

* Trail des Patarins: 25 km 850 m D+: 24 ottobre alle 14.00. Partenza: Porte Narbonnaise Carcassonne. Tempo massimo: 4 ore e 30 minuti.

*Trail nocturne du château comtal: 12 km 250 m D+ . 24 ottobre alle 20.00. Partenza: Château Comtal Carcassonne. Tempo massimo: 3 ore.

Cyrille Quintard

Espanol :

El Grand Raid des Cathares es una aventura medieval de larga distancia, que recorre unos 161 km con 7.000 m de desnivel, desde la ciudad de Carassonne (plaza del Prado) hasta el Pic de Bugarach, pasando por el Château d’Arques, en unas 41 horas.

Es una carrera en bucle al aire libre, con ritmo libre en una sola etapa y semi-autosuficiencia.

Prueba limitada a 200 corredores.

hay 6 pruebas en el programa:

* Grand Raid des Cathares: 161 Km 7200m D+. 23 de octubre a las 21h. Salida: Porte Narbonnaise Carcassonne. Tiempo máximo: 42 horas.

* Raid des Bogomiles: 101 Km 4300 m D+: 24 de octubre a las 9h. Salida: Porte Narbonnaise Carcassonne. Tiempo máximo: 26 horas.

*Trail des Hérétiques: 63 Km 2750 m D+: 25 de octubre a las 4h. Salida: Porte Narbonnaise Carcassonne. Tiempo máximo: 13 horas.

* Trail des Colombes: 40 km 1300 m D+: 25 de octubre a las 8h. Salida: Porte Narbonnaise Carcassonne. Duración máxima: 8 horas.

* Trail des Patarins: 25 km 850 m D+: 24 de octubre a las 14h. Salida: Porte Narbonnaise Carcassonne. Duración máxima: 4 horas 30 minutos.

*Trail nocturne du château comtal: 12 km 250 m D+ . 24 de octubre a las 20h. Salida: Château Comtal Carcasona. Tiempo máximo: 3 horas.

Cyrille Quintard

