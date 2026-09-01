Informations pratiques

Telgruc-sur-Mer

Grand Raid du Finistère 2026

Centre Nautique de Telgruc-sur-Mer Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Le rendez-vous incontournable pour les adeptes de trail en Bretagne

Le Grand Raid du Finistère célèbre sa 4ᵉ édition et continue de grandir année après année. Avec six formats de course, du format découverte à l’ultra, l’événement invite les coureurs à explorer des paysages bruts et contrastés de la presqu’île de Crozon : côtes escarpées, falaises, pinèdes & sentier côtier (le fameux GR34). Chaque épreuve est pensée comme une aventure à part entière, accessible à tous les niveaux et les envies de chacun. Porté par une ambiance chaleureuse, l’engagement sans faille des bénévoles et le soutien d’un public fidèle, le Grand Raid du Finistère s’impose aujourd’hui comme un rendez-vous incontournable du trail en Bretagne.

Plus d’infos sur les différentes courses : https://grandraiddufinistere.bzh/ .

Centre Nautique de Telgruc-sur-Mer Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Grand Raid du Finistère 2026 Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime