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Grand Rallye Nature au Domaine de l’Abbaye Thiron-Gardais

Grand Rallye Nature au Domaine de l’Abbaye Thiron-Gardais

Grand Rallye Nature au Domaine de l’Abbaye Thiron-Gardais vendredi 17 avril 2026.

Adresse : 18 Rue de l'Abbaye

Ville : 28480 Thiron-Gardais

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 8 8 Tarif enfant

Thiron-Gardais

Grand Rallye Nature au Domaine de l’Abbaye

18 Rue de l’Abbaye Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Avis aux jeunes explorateurs âgés de 4 à 11 ans ! Venez participer à une aventure ludique et adaptée qui vous emmènera explorer les jardins de l’Abbaye pour résoudre des énigmes passionnantes.
8  .

18 Rue de l’Abbaye Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 49 49  domaineabbaye@terresdeperche.fr

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English :

Calling all young explorers aged 4 to 11! Come and take part in a fun and adapted adventure that will take you on an exploration of the Abbey gardens to solve some fascinating riddles.

L’événement Grand Rallye Nature au Domaine de l’Abbaye Thiron-Gardais a été mis à jour le 2026-04-07 par OTs DU PERCHE

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