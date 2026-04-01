Grand Rallye Nature au Domaine de l’Abbaye Thiron-Gardais
Grand Rallye Nature au Domaine de l’Abbaye Thiron-Gardais vendredi 17 avril 2026.
Thiron-Gardais
Grand Rallye Nature au Domaine de l’Abbaye
18 Rue de l’Abbaye Thiron-Gardais Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 11:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Avis aux jeunes explorateurs âgés de 4 à 11 ans ! Venez participer à une aventure ludique et adaptée qui vous emmènera explorer les jardins de l’Abbaye pour résoudre des énigmes passionnantes.
8 .
18 Rue de l’Abbaye Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 49 49 domaineabbaye@terresdeperche.fr
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English :
Calling all young explorers aged 4 to 11! Come and take part in a fun and adapted adventure that will take you on an exploration of the Abbey gardens to solve some fascinating riddles.
L’événement Grand Rallye Nature au Domaine de l’Abbaye Thiron-Gardais a été mis à jour le 2026-04-07 par OTs DU PERCHE
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