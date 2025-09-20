GRAND RASSEMBLEMENT DE JOUTES FRANÇAISES Sète
GRAND RASSEMBLEMENT DE JOUTES FRANÇAISES Sète samedi 20 septembre 2025.
GRAND RASSEMBLEMENT DE JOUTES FRANÇAISES
Quai de la résistance Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
.
Quai de la résistance Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 70 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement GRAND RASSEMBLEMENT DE JOUTES FRANÇAISES Sète a été mis à jour le 2025-09-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE