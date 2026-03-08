Grand rassemblement de véhicules américains Marché aux bestiaux Parthenay

Grand rassemblement de véhicules américains

Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Grand rassemblement de voitures avec au programme

exposition, cruising et balade en voitures, stand us et vintage, spectacles western, danse country et rock relooking pin-up et concours, …

Participez également à la balade avec les voitures direction St Loup Lamairé de 9h30 à 12h le dimanche matin. .

Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine usbielles@sfr.fr

