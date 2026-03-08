Grand rassemblement de véhicules américains Marché aux bestiaux Parthenay

Grand rassemblement de véhicules américains Marché aux bestiaux Parthenay samedi 28 mars 2026.

Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29

Grand rassemblement de voitures avec au programme
exposition, cruising et balade en voitures, stand us et vintage, spectacles western, danse country et rock relooking pin-up et concours, …
Participez également à la balade avec les voitures direction St Loup Lamairé de 9h30 à 12h le dimanche matin.   .

Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   usbielles@sfr.fr

