Grand rassemblement de véhicules américains Marché aux bestiaux Parthenay samedi 28 mars 2026.
Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l'Europe Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Grand rassemblement de voitures avec au programme
exposition, cruising et balade en voitures, stand us et vintage, spectacles western, danse country et rock relooking pin-up et concours, …
Participez également à la balade avec les voitures direction St Loup Lamairé de 9h30 à 12h le dimanche matin. .
usbielles@sfr.fr
