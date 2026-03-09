Grand rassemblement de véhicules anciens et d’exposition Rue des Érables Bans

Grand rassemblement de véhicules anciens et d’exposition

Rue des Érables Boulodrome Bans Jura

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-28

Grand rassemblement de véhicules anciens et d’exception

Grand rassemblement de véhicules anciens et d’exception organisé par l’association Retro Mobile Bans (RMB). Entrée gratuite et libre, nombreuses animations et stands d’exposants, avec salon de professionnels. Restauration prévue sur place.

Renseignements au 06 82 13 40 85.

Horaires

9h 00 à 18h 00 .

Rue des Érables Boulodrome Bans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 40 85

