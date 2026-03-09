Grand rassemblement de véhicules anciens et d’exposition Rue des Érables Bans
Grand rassemblement de véhicules anciens et d’exposition Rue des Érables Bans dimanche 28 juin 2026.
Rue des Érables Boulodrome Bans Jura
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
2026-06-28
Grand rassemblement de véhicules anciens et d’exception organisé par l’association Retro Mobile Bans (RMB). Entrée gratuite et libre, nombreuses animations et stands d’exposants, avec salon de professionnels. Restauration prévue sur place.
Renseignements au 06 82 13 40 85.
9h 00 à 18h 00 .
Rue des Érables Boulodrome Bans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 40 85
