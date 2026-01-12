GRAND RASSEMBLEMENT THÉATRE IMPROVISATION

Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Les élèves ados et adultes de l’Ecole de Théâtre Ah Bon? vont se retrouver pour la première fois de l’année tous ensemble sur scène pour un moment drôle, sensible, inventif et délirant.Entrée libreBuffet participatif .

Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 20 46 28 63 cie.ah.bon@gmail.com

English :

For the first time this year, teenage and adult students from the Ah Bon? theater school will be on stage together for a funny, sensitive, inventive and delirious performance.

L’événement GRAND RASSEMBLEMENT THÉATRE IMPROVISATION Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-01-10 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE