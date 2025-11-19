Grand récup’ ferraille Locquirec

Grand récup’ ferraille

Parking de Pors ar Villiec Locquirec Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Collecte de ferraille organisée par l’ALPE Locquirec au profit des enfants de l’école. Une benne sera mise à disposition toute la journée sur le parking de Pors ar Villiec.

Collecte de tous les métaux (exempt de produits dangereux)

– véhicules (carte grise) et batteries, remorques, bateaux et machines agricoles diverses

– matériaux de construction rails, câbles, IPN, vieux outils, ballons, chaudières

– matériaux du bâtiment et industriel baignoires, radiateurs, machines industrielles

– matériaux de la vie courante grillage, outils de jardins, objets de cuisine, etc.

Possibilité de retraits à domicile, renseignements par téléphone. .

Parking de Pors ar Villiec Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 09 09 34 88

