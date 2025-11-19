Grand récup’ ferraille Locquirec
Grand récup’ ferraille Locquirec samedi 31 janvier 2026.
Grand récup’ ferraille
Parking de Pors ar Villiec Locquirec Finistère
Collecte de ferraille organisée par l’ALPE Locquirec au profit des enfants de l’école. Une benne sera mise à disposition toute la journée sur le parking de Pors ar Villiec.
Collecte de tous les métaux (exempt de produits dangereux)
– véhicules (carte grise) et batteries, remorques, bateaux et machines agricoles diverses
– matériaux de construction rails, câbles, IPN, vieux outils, ballons, chaudières
– matériaux du bâtiment et industriel baignoires, radiateurs, machines industrielles
– matériaux de la vie courante grillage, outils de jardins, objets de cuisine, etc.
Possibilité de retraits à domicile, renseignements par téléphone. .
Parking de Pors ar Villiec Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 09 09 34 88
