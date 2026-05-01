Grand Régional de Tourisme Equestre Saint-Romain-de-Monpazier
Grand Régional de Tourisme Equestre Saint-Romain-de-Monpazier samedi 20 juin 2026.
Saint-Romain-de-Monpazier
Grand Régional de Tourisme Equestre
Salle des fetes Saint-Romain-de-Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Et oui, le tant attendu Grand Régional de Tourisme Equestre arrive en Dordogne, à Saint Romain de Monpazier, les 20 et 21 juin 2026 ! rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Romain de Monpazier. Deux circuits vous sont proposés 32 km le samedi et 18 ou 22 km le dimanche.
Sur réservation. .
Salle des fetes Saint-Romain-de-Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 80 04 cdte24@ffe.com
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English : Grand Régional de Tourisme Equestre
L’événement Grand Régional de Tourisme Equestre Saint-Romain-de-Monpazier a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides