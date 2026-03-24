Grand Régional Tourisme Equestre

Commune de St Pierre-sur-Orthe Vimartin-sur-Orthe Mayenne

Tarif : 110 – 110 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Ce beau Week-end programmé en collaboration entre le GREM 53 et le CDTE de la Mayenne vous surprendra par son organisation sans faille. Vous découvrirez, les 25 et 26 avril les très jolis itinéraires du département de la Mayenne, ses chemins creux…attention les places sont limitées.

Arrivées possibles dès le vendredi soir. Tarif week-end à 110 €.

Inscription obligatoire. .

Commune de St Pierre-sur-Orthe Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 47 06 16 56 grem53asso@gmail.com

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English :

L’événement Grand Régional Tourisme Equestre Vimartin-sur-Orthe a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons