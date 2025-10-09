Grand Repas 2025, le même jour, dégustez le même repas sur un même territoire. Grand Châtellerault Châtellerault

Début : 2025-10-09

Réservez votre table dans l’un des restaurants participants à la manifestation Le Grand Repas 2025.

Cette année, le chef de la cuisine collective du lycée agricole de Thuré, Bernard René, s’est associé avec le chef de restauration traditionnel La Chatellenie afin de vous proposer un menu local.

Un livret de recette est disponible à l’Office de Tourisme de Grand Châtellerault. Vous pouvez le consulter en suivant le lien suivant [https://www.tourisme-chatellerault.fr/sorganiser/brochures-et-plans/](https://www.tourisme-chatellerault.fr/sorganiser/brochures-et-plans/) .

Grand Châtellerault Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 accueil@ot-chatellerault.fr

