Grand repas villageois Villognon
Grand repas villageois Villognon samedi 11 avril 2026.
Grand repas villageois
Salle des fêtes Villognon Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Poulet basquaise
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Salle des fêtes Villognon 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 08 71 40
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English :
Basque chicken
L’événement Grand repas villageois Villognon a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente