Grand repas villageois

Salle des fêtes Villognon Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Poulet basquaise

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Salle des fêtes Villognon 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 08 71 40

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English :

Basque chicken

L’événement Grand repas villageois Villognon a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente