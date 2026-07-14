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GRAND REPORTERRE #9 : FRANCE DÉGAGE ! FRANCE-AFRIQUE: LA RUPTURE ? · Angélique Clairand & Coumba Kane · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Mardi 23 mars 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Angélique Clairand et Coumba Kane traversent les tensions de l’héritage de la Françafrique et font apparaître les lignes de fracture d’une histoire toujours active.

Et si la scène pouvait saisir l’actualité au moment où elle bascule ?

Août 2023 : slogans « France dehors », drapeaux brûlés, départ des soldats français du Mali, du Burkina Faso et du Niger.Que révèle cette rupture des relations entre la France et plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et que dit-elle de l’héritage toujours à l’œuvre de la Françafrique ?

La metteuse en scène Angélique Clairand et Coumba Kane, journaliste au service Afrique du Monde, traversent ces tensions avec deux interprètes et font apparaître les lignes de fracture d’une histoire toujours active, en croisant enquête, archives et malice.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-23T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-03-23T22:15:00.000+01:00

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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755850-grand-reporterre-9-france-degage-france-afrique-la-rupture-monde-s-3

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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