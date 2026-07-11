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GRAND REPORTERRE #9 : FRANCE DÉGAGE ! FRANCE-AFRIQUE: LA RUPTURE ? · Angélique Clairand & Coumba Kane · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Mardi 23 mars 2027, 20h30

Angélique Clairand et Coumba Kane traversent les tensions de l’héritage de la Françafrique et font apparaître les lignes de fracture d’une histoire toujours active.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-23T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-03-23T22:15:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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