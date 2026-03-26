Grand Retour de Plastic Odyssey accueil du navire après 3 ans d’expédition ! Esplanade du J4, Au pied du MUCEM Marseille 2e Arrondissement

Grand Retour de Plastic Odyssey accueil du navire après 3 ans d’expédition !

Jeudi 2 avril 2026 de 17h30 à 19h. Esplanade du J4, Au pied du MUCEM Darse ouest du bassin du J4 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 17:30:00

fin : 2026-04-02 19:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Après 3 ans et demi d’expédition à travers les océans, le navire Plastic Odyssey revient en France ! Venez célébrer son arrivée à Marseille le 2 avril et partagez ce moment historique avec nous.

Après 3 ans et demi d’expédition à travers les océans, le navire Plastic Odyssey revient en France ! Venez célébrer son arrivée à Marseille le 2 avril et partagez ce moment historique avec nous.

Deux façons de participer



À terre 17h30, Esplanade J4 (devant le MUCEM)

Accueillez le navire et l’équipe lors d’une fête sur le port !

Inscrivez-vous ici https://luma.com/plasticodyssey-marseille



En mer 16h30, Château d’If

Propriétaire d’un bateau ? Rejoignez le cortège nautique pour escorter le Plastic Odyssey jusqu’à l’avant-port ! (Chacun reste à bord de son embarcation.)

Inscrivez-vous ici https://luma.com/plasticodyssey-marseille



Un événement à ne pas manquer pour célébrer ensemble l’aboutissement d’une aventure unique ! .

Esplanade du J4, Au pied du MUCEM Darse ouest du bassin du J4 Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 93 04 76 alaric@plasticodyssey.org

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English :

After a 3? year expedition across the oceans, the Plastic Odyssey is back in France! Come and celebrate its arrival in Marseille on April 2, and share this historic moment with us.

L’événement Grand Retour de Plastic Odyssey accueil du navire après 3 ans d’expédition ! Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille