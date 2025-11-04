Grand RV Afterwork HEC France – Pays arabes Hôtel Melia Vendôme Paris Mardi 4 novembre, 18h30 sur inscription

Grand RV Afterwork HEC France – Pays arabes avec HEC Alumni

BIENVENUE ! MARHABA ! ! مرحباً

Soirée Cocktail France – Pays arabes

Grand RV Afterwork HEC – Soirée événement

« Accélérer la dynamique de l’Atlantique

aux pays du Golfe »

Le Mardi 4 novembre 2025, à partir de 18h30

HÔTEL MELIA VENDÔME 4 étoiles

8 rue Cambon 75001 PARIS

Métro : Concorde, Madeleine ou Tuileries (lignes 1,8, 12, 14)

Parking public près de l’hôtel

Le Club Développement International (CDI) vous annonce le prochain afterwork dont le thème est : « Accélérer la dynamique de l’Atlantique aux pays du Golfe ».

Le mardi 4 novembre, rejoignez un afterwork exceptionnel consacré aux nouvelles coopérations entre la France et le monde arabophone, de l’Atlantique à la péninsule arabique !

Avec près de 473 millions d’habitants et un PIB agrégé de 2 850 milliards $, cet espace économique, de Tanger à Mascate, s’impose comme un axe majeur d’investissement, d’innovation et de partenariats durables. Les liens économiques avec la France sont solides et en progression : les échanges non pétroliers avec les Émirats arabes unis s’élèvent à 7,3 milliards € (+21 % sur un an), tandis que le commerce avec l’Arabie saoudite dépasse 1,8 milliard € (Observatory of Economic Complexity /OEC, 2024), enfin les échanges bilatéraux entre la France et le Maroc ont atteint 7,4 milliards € en 2024, dans un contexte d’échanges bilatéraux record à 14,8 milliards € !

Ces données confirment la profondeur du partenariat franco-arabe et le potentiel de développement encore considérable qu’il recèle.

Cet événement, en amont du Sixième Sommet économique France – Pays arabes (Paris, 10-11 décembre 2025, organisé par la Chambre de Commerce Franco-Arabe (CCFA), sous le haut patronage du Président Emmanuel Macron), vise à identifier des coopérations concrètes dans les domaines de la technologie, de l’énergie, des infrastructures et des services.

Votre participation contribuera à donner corps à cette ambition : relier durablement l’Atlantique au pays du Golfe par des partenariats tangibles et une vision commune de croissance partagée.

Ces soirées afterwork mensuelles, lancées en Avril 2010 et conçues pour être très informelles, sont à force devenues les rendez-vous incontournables de networking pour tous ceux qui s’intéressent à l’international, et du coup de très bonnes occasions de garder contact entre les anciens, de développer son réseau, de faire de nouvelles rencontres, de recruter, de parler de ses activités, de détecter les potentielles convergences de business, et d’échanger avec d’autres chefs d’entreprises de tous horizons. Ils se déroulent en général le deuxième mardi du mois, et à l’HÔTEL MELIA VENDÔME, qui nous accueille dans son espace bar lounge.

La participation est ouverte à tous, avec une PAF à l’entrée de 5 €, et les tarifs sont très étudiés : PAY AS YOU DRINK ! Du fingerfood vous sera offert.

Moulay-Rachid BOURAZZA, EMBA 13, membre du Bureau du Club Développement International (CDI)

Muriel POULLAIN, EMBA 96, Vice-Présidente du CDI et « marraine des afterworks »

Pierre-Yves CARPENTIER, H 81, Président du CDI

