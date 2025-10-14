Grand RV Afterwork HEC Franco – Américain Hôtel Melia Vendôme Paris

Grand RV Afterwork HEC Franco – Américain Hôtel Melia Vendôme Paris mardi 14 octobre 2025.

Grand RV Afterwork HEC Franco – Américain Hôtel Melia Vendôme Paris Mardi 14 octobre, 18h30 sur inscription

Grand RV Afterwork HEC Franco – Américain avec HEC Alumni

BIENVENUE ! WELCOME !

L’International, la croissance, l’innovation vous intéressent,

Rejoignez-nous, gardez le contact !

Soirée Cocktail

Grand RV Afterwork HEC – Soirée événement

Franco – Américain

Le Mardi 14 octobre 2025, à partir de 18h30

HÔTEL MELIA VENDÔME 4 étoiles

8 rue Cambon 75001 PARIS

Métro : Concorde, Madeleine ou Tuileries (lignes 1,8, 12, 14)

Parking public près de l’hôtel

Le Club Développement International (CDI) est ravi de vous convier à son grand rendez-vous annuel franco-américain, organisé en coopération étroite avec Ivy Plus European Leaders (IPEL), qui regroupe autour de Maria Adle les alumni des plus grandes universités américaines.

A un moment où les sujets de discorde entre les Etats-Unis et la France (guerre Ukraine-Russie, situation à Gaza, Groenland, réchauffement climatique, réglementations autour de l’IA…) abondent, il est particulièrement important de valoriser nos bonnes relations avec nos interlocuteurs habituels américains à Paris et de célébrer l’amitié qui règne entre nous, aussi souvent que possible, lors de rencontres et d’événements intellectuels et festifs organisés en commun.

Rejoignez-nous en nombre le 14 octobre à partir de 18h30 au Mélia-Vendôme ! Nous avons prévu une belle animation pour rendre cet Afterwork franco-américain festif.

Pour animer cette soirée avec des airs de jazz et des chansons, nous avons le plaisir d’accueillir le saxophoniste réputé Oliver Griffith.

Oliver Griffith joue professionnellement depuis plus de 40 ans, d’abord à Boston, en Nouvelle-Angleterre et à New York, puis dans le monde entier en parallèle d’une riche carrière de 20 ans, en tant que diplomate américain, puis directeur général de la Chambre de commerce américaine en France, et responsable de la communication de la Société financière internationale (Banque mondiale). En France, il se produit avec certains des musiciens français les plus réputés. Depuis sa retraite en 2016, Oliver se consacre à plein temps à la musique, jouant principalement le répertoire classique de jazz au saxophone et à la flûte. Lors de notre afterwork, il sera accompagné par Sylvestre Planchais, l’un des meilleurs guitaristes français.

Les afterworks sont les rendez-vous incontournables de networking pour tous ceux qui s’intéressent aux enjeux internationaux. Ce sont d’excellentes occasions de garder contact entre Alumni, de développer votre réseau, d’échanger, de faire de nouvelles rencontres, de recruter, de parler de vos activités, de détecter les potentielles convergences de business, d’échanger avec les chefs d’entreprises, des novateurs, des créatifs…

Ils se déroulent en général le deuxième mardi du mois, et à l’HÔTEL MELIA VENDÔME.

La participation est ouverte à tous, avec une PAF à l’entrée de 5 €, et les tarifs sont très étudiés : PAY AS YOU DRINK ! Du fingerfood vous sera offert.

Pour vous inscrire, n’hésitez pas à cliquer ci-dessous !

Cette soirée spéciale s’inscrit naturellement dans le cadre du cycle de nos afterworks mensuels, lancé dès avril 2010.

Moulay-Rachid BOURAZZA, EMBA 13, membre du Bureau du Club Développement International (CDI)

Muriel POULLAIN, EMBA 96, Vice-Présidente du CDI et « marraine des afterworks »

Pierre-Yves CARPENTIER, H 81, Président du CDI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T22:30:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/grand-rv-afterwork-hec-franco-americain-du-mardi-14-octobre-2025/2025/10/13/12958

Hôtel Melia Vendôme 8 rue Cambon 75001 PARIS Quartier Vendôme Paris 75001 Paris