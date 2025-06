Grand RV Afterwork HEC Franco – Espagnol Hôtel Melia Vendôme Paris 1 juillet 2025

Grand RV Afterwork HEC Franco – Espagnol Hôtel Melia Vendôme Paris Mardi 1 juillet, 18h30 sur inscription

BIENVENUE! ¡BIENVENIDO!

Le mardi 1 Juillet 2025, à partir de 18h30

HÔTEL MELIA VENDÔME 4 étoiles

8 rue Cambon 75001 PARIS

Métro : Madeleine, Pyramides, Opéra (lignes 3, 7, 8, 12, 14)

Parking public près de l’hôtel

Chers membres du Club Développement International (CDI),

Nous sommes très heureux de pouvoir vous convier à nouveau à un grand afterwork franco-espagnol, qui sera comme chaque fois organisé avec nos grands amis de la Chambre Officielle de Commerce Espagnole en France (COCEF), pour le meilleur networking franco-espagnol !

Et cette année aussi, nous serons heureux de pouvoir compter sur la présence d’anciens de plusieurs écoles espagnoles de commerce et d’ingénieurs.

Il aura lieu le 1er mardi du mois de juillet, car le deuxième est trop proche pour certains de la période des grandes vacances estivales (mais c’était déjà le cas de nos précédents afterworks franco-espagnols).

Ce prochain afterwork sera ceci dit un peu especial, et assez estupendo, et ce pour plusieurs raisons :

– Il y aura une animation de danse de Flamenco avec le groupe Casa Dahlia pour assurer une ambiance festive !

– Il y aura une animation de découpe de jambon par Espagne Royale,

– Une dégustation d’huile d’olive de Navarra – Hacienda Ortigosa,

– Il y aura un choix de boissons, et notamment de vins espagnols, plus important, même si c’est toujours le système « pays as you drink » qui s’appliquera.

Comme vous le savez et de manière plus générale, ces afterworks sont toujours les rendez-vous incontournables de networking pour tous les alumni qui s’intéressent à l’international. Ce sont de très bonnes occasions de garder le contact entre alumni, de développer votre réseau, d’échanger de bons « tuyaux », de faire de nouvelles rencontres, de recruter, de parler de vos activités, de détecter les potentielles convergences de business, ou d’échanger avec d’autres chefs d’entreprises. Le tout dans une ambiance toujours détendue, amicale, et même festive !

Cette soirée spéciale s’inscrit naturellement dans le cadre du cycle de nos afterworks mensuels, lancé en avril 2010, ils se déroulent en général le deuxième mardi du mois (¡ sauf cette fois-ci !).

¡ Venez nombreux !

La participation est gratuite et ouverte à tous mais l’inscription est obligatoire.

Une surprise vous attend en fin de soirée …

¡ Au plaisir de vous y retrouver nombreux !

¡Hasta Pronto !

Pierre-Yves CARPENTIER, H81, Président du Club Développement International (CDI)

Muriel POULLAIN, E96, Vice-Présidente du CDI et « marraine » des afterworks

Moulay-Rachid BOURAZZA, E13, membre du Bureau du Club Développement International

Christian KAMAYOU, M00, membre du Bureau du Club Développement International

