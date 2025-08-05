Grand Show d’humour Saison culturellle complexe du Phénix Rue de Picardie Mésanger

Grand Show d’humour Saison culturellle complexe du Phénix

Rue de Picardie Complexe Culturel du Phénix Mésanger Loire-Atlantique

Pour cette nouvelle saison culturelle 2025/2026 la Commission Culture souhaite continuer dans sa dynamique. La culture est faite pour rassembler, partager et vivre des moments de plaisir et de détente.

Le Grand Show d’humour est un évènement convivial et participatif, présenté par Mlle Redge et Mr Marc Assin, qui met en lumière de nouveaux talents de la scène comique. Venez assister à un spectacle 100% Humour avec la présence de 5 humoristes talentueux(ses) et participer à l’élection du meilleur artiste de la soirée. 3 prix seront délivrés, dont le prix du public via un bulletin de vote qui vous sera remis à l’entrée.

Un spectacle chaleureux où rires et découvertes sont garantis ! .

Rue de Picardie Complexe Culturel du Phénix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 75 22 culture@mairiemesanger.fr

English :

For this new 2025/2026 cultural season, the Culture Commission hopes to maintain its momentum. Culture is about bringing people together, sharing and enjoying moments of pleasure and relaxation.

German :

In der neuen Kultursaison 2025/2026 möchte die Kulturkommission ihre Dynamik fortsetzen. Kultur ist dazu da, Menschen zusammenzubringen, zu teilen und Momente des Vergnügens und der Entspannung zu erleben.

Italiano :

Per questa nuova stagione culturale 2025/2026, la Commissione Cultura spera di continuare il suo approccio dinamico. La cultura è riunire le persone, condividere e godere di momenti di piacere e relax.

Espanol :

Para esta nueva temporada cultural 2025/2026, la Comisión de Cultura espera continuar con su enfoque dinámico. La cultura consiste en reunir a la gente, compartir y disfrutar de momentos de placer y relajación.

