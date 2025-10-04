Grand Slam Français COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois Hyères
COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois 14, avenue du Docteur Robin Hyères Var
Début : Vendredi 2025-10-04
fin : 2025-10-06
2025-10-04
COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois 14, avenue du Docteur Robin Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 38 61 67 contact@coych.org
English : French slam Regatta
German :
Französischer Grand Slam
Italiano :
Grande Slam francese
Espanol :
Grand Slam francés
L’événement Grand Slam Français Hyères a été mis à jour le 2022-10-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée