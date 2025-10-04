Grand Slam Français COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois Hyères

Grand Slam Français COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois Hyères samedi 4 octobre 2025.

Grand Slam Français

COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois 14, avenue du Docteur Robin Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-04
fin : 2025-10-06

Date(s) :
2025-10-04

Grand Slam Français
  .

COYCH Comité d’Organisation Yacht Club Hyèrois 14, avenue du Docteur Robin Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 38 61 67  contact@coych.org

English : French slam Regatta

French Grand Slam

German :

Französischer Grand Slam

Italiano :

Grande Slam francese

Espanol :

Grand Slam francés

L’événement Grand Slam Français Hyères a été mis à jour le 2022-10-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée