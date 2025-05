Grand Soir/ Dominique Gonzalez-Foerster – Imec Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 11 juin 2025 20:00, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Calvados

Grand Soir/ Dominique Gonzalez-Foerster Imec Institut Mémoires de l’édition contemporaine Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 20:00:00

fin : 2025-06-11 22:00:00

Date(s) :

2025-06-11

Incorporama est l’aboutissement, sous forme d’exposition, d’un cycle d’œuvres intitulées Apparitions, que Dominique Gonzalez-Foerster a développé depuis 2013. Les Apparitions sont un ensemble que l’artiste décrit comme des quasi-performances , qui ont lieu après de longues recherches et une séance photographiée ou filmée pour incorporer un personnage réel ou de fiction.

Incorporama est un ensemble de figures réalisées par plusieurs artistes brésiliens à partir des photos des Apparitions de Dominique Gonzalez-Foerster. L’œuvre se présente comme une petite scène ou les personnages s’avancent vers le public de manière opératique.

Cette soirée sera l’occasion pour l’artiste de raconter ces multiples apparitions à travers des extraits de film et des présentations d’images.

Plasticienne, cinéaste et vidéaste, Dominique Gonzalez-Foerster emprunte tant à la mémoire collective qu’au patrimoine littéraire et cinématographique qu’elle réactualise, créant ainsi des environnements pluri-temporels, à mi-chemin entre réalité et fiction. Son oeuvre a donné lieu à de nombreuses expositions dont, en 2022, à la Bourse de Commerce Collection Pinault à Paris et à la Serpentine Gallery de Londres. Le Centre Pompidou lui a consacré une exposition monographique en 2015, qui a notamment reçu le Prix Marcel Duchamp en 2002.

Une soirée proposée en partenariat avec la Millenial Academy, un projet art-science du Millénaire de Caen.

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après la rencontre.

Allez-y avec Twisto ! Une navette gratuite rejoint le centre-ville après chaque événement. Twisto est partenaire de la saison culturelle de l’Imec.

Entrée gratuite, pensez à réserver ! reservations@imec-archives.com

Imec Institut Mémoires de l’édition contemporaine Abbaye d’Ardenne

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 2 31 29 37 37 reservations@imec-archives.com

English : Grand Soir/ Dominique Gonzalez-Foerster

Incorporama is the culmination, in exhibition form, of a cycle of works entitled Apparitions, which Dominique Gonzalez-Foerster has been developing since 2013. The Apparitions are a set of what the artist describes as « quasi-performances », which take place after lengthy research and a photographed or filmed session to incorporate a real or fictional character.

Incorporama is an ensemble of figures created by several Brazilian artists based on photos from Apparitions by Dominique Gonzalez-Foerster. The work takes the form of a small stage, with the figures moving towards the audience in an operatic fashion.

This evening will be an opportunity for the artist to recount these multiple apparitions through film extracts and image presentations.

As a visual artist, filmmaker and video director, Dominique Gonzalez-Foerster borrows from collective memory as well as from the literary and cinematographic heritage she updates, creating multi-temporal environments halfway between reality and fiction. Her work has given rise to numerous exhibitions, including, in 2022, at the Bourse de Commerce ? Collection Pinault in Paris and at London’s Serpentine Gallery. The Centre Pompidou devoted a monographic exhibition to him in 2015, and he was awarded the Prix Marcel Duchamp in 2002.

An evening offered in partnership with the Millenial Academy, an art-science project of the Millénaire de Caen.

A bar and light refreshments will be available before and after the event.

Get there with Twisto! A free shuttle bus runs to the city center after each event. Twisto is a partner of the Imec cultural season.

Free admission, but remember to reserve! reservations@imec-archives.com

German : Grand Soir/ Dominique Gonzalez-Foerster

Incorporama ist der ausstellungsmäßige Abschluss eines Zyklus von Werken mit dem Titel Apparitions, den Dominique Gonzalez-Foerster seit 2013 entwickelt hat. Die Apparitions sind eine Gruppe, die der Künstler als « Quasi-Performances » beschreibt, die nach langen Recherchen und einer fotografierten oder gefilmten Sitzung stattfinden, um eine reale oder fiktive Figur einzubeziehen.

Incorporama ist eine Gruppe von Figuren, die von mehreren brasilianischen Künstlern auf der Grundlage der Fotos von Dominique Gonzalez-Foersters Apparitions geschaffen wurden. Das Werk ist wie eine kleine Bühne, auf der die Figuren auf opernhafte Weise auf das Publikum zugehen.

An diesem Abend wird die Künstlerin die Gelegenheit haben, anhand von Filmausschnitten und Bildpräsentationen von ihren zahlreichen Erscheinungen zu erzählen.

Die Plastikerin, Filmemacherin und Videokünstlerin Dominique Gonzalez-Foerster entlehnt sowohl dem kollektiven Gedächtnis als auch dem literarischen und filmischen Erbe, das sie aktualisiert, und schafft so zeitübergreifende Umgebungen, die zwischen Realität und Fiktion angesiedelt sind. Ihre Werke wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt, darunter 2022 in der Bourse de Commerce? Collection Pinault in Paris und in der Serpentine Gallery in London. Das Centre Pompidou widmete ihm 2015 eine monografische Ausstellung, für die er unter anderem 2002 den Marcel-Duchamp-Preis erhielt.

Ein Abend, der in Partnerschaft mit der Millenial Academy, einem Kunst-Wissenschaftsprojekt des Millenniums in Caen, angeboten wird.

Vor und nach der Veranstaltung werden eine Bar und leichte Speisen angeboten.

Fahren Sie mit Twisto! Nach jeder Veranstaltung erreicht ein kostenloser Shuttlebus das Stadtzentrum. Twisto ist Partner der Kultursaison von Imec.

Eintritt frei, denken Sie an eine Reservierung! reservations@imec-archives.com

Italiano :

Incorporama è il culmine, in forma di mostra, di un ciclo di lavori intitolato Apparitions, che Dominique Gonzalez-Foerster sviluppa dal 2013. Le Apparizioni sono una serie che l’artista descrive come « quasi-performance », che si svolgono dopo una lunga ricerca e una sessione fotografica o filmata per incorporare un personaggio reale o fittizio.

Incorporama è un gruppo di figure create da diversi artisti brasiliani utilizzando le foto di Apparitions di Dominique Gonzalez-Foerster. L’opera ha la forma di un piccolo palcoscenico, con le figure che si muovono verso il pubblico in modo operistico.

Questa serata sarà l’occasione per l’artista di raccontare queste molteplici apparizioni attraverso estratti di film e presentazioni di immagini.

Dominique Gonzalez-Foerster è un’artista visiva, regista e videoartista che attinge alla memoria collettiva e al patrimonio letterario e cinematografico che attualizza, creando ambienti multi-temporali a metà strada tra realtà e finzione. Il suo lavoro è stato oggetto di numerose mostre, tra cui, nel 2022, alla Bourse de Commerce ? Collection Pinault di Parigi e alla Serpentine Gallery di Londra. Il Centre Pompidou gli ha dedicato una mostra personale nel 2015 e nel 2002 gli è stato assegnato il Prix Marcel Duchamp.

La serata è organizzata in collaborazione con l’Accademia Millenial, un progetto artistico-scientifico gestito dal Millénaire di Caen.

Prima e dopo l’evento saranno disponibili un bar e un leggero rinfresco.

Arrivate con Twisto! Un bus navetta gratuito porta al centro città dopo ogni evento. Twisto è partner della stagione culturale Imec.

Ingresso libero, ma ricordatevi di prenotare! reservations@imec-archives.com

Espanol :

Incorporama es la culminación, en forma de exposición, de un ciclo de obras titulado Apparitions, que Dominique Gonzalez-Foerster lleva desarrollando desde 2013. Las Apariciones son una serie que la artista describe como « cuasi-performances », que tienen lugar tras una larga investigación y una sesión fotográfica o filmada para incorporar un personaje real o ficticio.

Incorporama es un grupo de figuras creadas por varios artistas brasileños a partir de fotografías de Apparitions de Dominique Gonzalez-Foerster. La obra adopta la forma de un pequeño escenario, con las figuras moviéndose hacia el público de forma operística.

Esta velada brindará a la artista la oportunidad de relatar estas múltiples apariciones a través de extractos de películas y presentaciones de imágenes.

Dominique Gonzalez-Foerster es una artista visual, cineasta y videoartista que toma prestado tanto de la memoria colectiva como del patrimonio literario y cinematográfico que actualiza, creando entornos multitemporales a medio camino entre la realidad y la ficción. Su obra ha sido objeto de numerosas exposiciones, entre ellas, en 2022, en la Bourse de Commerce ? Collection Pinault de París y en la Serpentine Gallery de Londres. El Centro Pompidou le dedicó una exposición individual en 2015 y recibió el Premio Marcel Duchamp en 2002.

La velada está organizada en colaboración con la Millenial Academy, un proyecto de arte y ciencia dirigido por el Millénaire de Caen.

Antes y después de la velada habrá un bar y refrescos.

Cómo llegar con Twisto Después de cada acto, un autobús gratuito le llevará al centro de la ciudad. Twisto colabora con la temporada cultural Imec.

Entrada gratuita, pero no olvide reservar. reservations@imec-archives.com

