Grand Soir Inna Shevchenko Ukraine: les femmes dans la guerre Imec Abbaye D’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Grand Soir Inna Shevchenko Ukraine: les femmes dans la guerre Imec Abbaye D’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe jeudi 16 octobre 2025.

Grand Soir Inna Shevchenko Ukraine: les femmes dans la guerre

Imec Abbaye D’Ardenne Chemin de Saint-Germain Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 22:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Pour le second volet du cycle Elles font l’histoire, l’Imec accueille Inna Shevchenko autour de son ouvrage Une lettre de l’Est. Voix plurielle des femmes ukrainiennes (Éditions des Femmes Antoinette Fouque).

Pour le second volet du cycle Elles font l’histoire, l’Imec accueille Inna Shevchenko autour de son ouvrage Une lettre de l’Est. Voix plurielle des femmes ukrainiennes (Éditions des Femmes Antoinette Fouque).

À travers un récit choral, l’autrice fait entendre les voix de femmes ukrainiennes dans la guerre. Comment résister, comment survivre. Originaire de Kherson, militante féministe et figure des FEMEN, Inna Shevchenko livre un témoignage intime et universel sur la liberté, la dignité et le courage.

Une rencontre animée par Élisabeth Nicoli et Christine Villeneuve des éditions des femmes.

Abbaye d’Ardenne

Entrée libre sur réservation reservation@imec-archives.com

L’exposition Fragments du rêve sera exceptionnellement ouverte jusqu’à 20 h.

Un bar et une restauration légère seront proposés avant et après la rencontre.

_

Dans le cadre du cycle Elles font l’Histoire/

Par leurs récits ou par leurs actes, pionnières ou voix décisives de leur époque, ces femmes ont su faire de l’écriture un geste éminemment politique. Journaux de guerre, pamphlets, romans… quelle que soit la forme, elles ont pensé leur temps en féministes, en écrivaines, en combattantes, en philosophes.

Allez-y avec Twisto ! Une navette gratuite rejoint le centre-ville après chaque événement. Chercher ou proposer une solution de covoiturage pour cet événement avec Yeswecar ou Togetzer.

En partenariat avec la librairie Eureka Street.

Avec le soutien de La Sofia. .

Imec Abbaye D’Ardenne Chemin de Saint-Germain Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 2 31 29 37 37 valorisation@imec-archives.com

English : Grand Soir Inna Shevchenko Ukraine: les femmes dans la guerre

For the second part of the Elles font l?histoire cycle, Imec welcomes Inna Shevchenko to discuss her book Une lettre de l’Est. Voix plurielle des femmes ukrainiennes (Éditions des Femmes ? Antoinette Fouque).

German : Grand Soir Inna Shevchenko Ukraine: les femmes dans la guerre

Für den zweiten Teil der Reihe Elles font l’histoire (Sie machen Geschichte) begrüßt das Imec Inna Shevchenko, die ihr Buch Une lettre de l’Est (Ein Brief aus dem Osten) vorstellt. Voix plurielle des femmes ukrainiennes (Éditions des Femmes? Antoinette Fouque).

Italiano :

Per la seconda parte della serie Elles font l’histoire, Imec accoglie Inna Shevchenko per parlare del suo libro Une lettre de l’Est. Voix plurielle des femmes ukrainiennes (Éditions des Femmes ? Antoinette Fouque).

Espanol :

Para la segunda parte de la serie Elles font l’histoire, Imec recibe a Inna Shevchenko para hablar de su libro Une lettre de l’Est. Voix plurielle des femmes ukrainiennes (Éditions des Femmes ? Antoinette Fouque).

L’événement Grand Soir Inna Shevchenko Ukraine: les femmes dans la guerre Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Caen la Mer