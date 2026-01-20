Grand Soir Julien Blaine et Joëlle Léandre Imec Abbaye D’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Grand Soir Julien Blaine et Joëlle Léandre

Imec Abbaye D’Ardenne 3 rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01 22:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Une soirée exceptionnelle pour la reprise de la saison culturelle à l’Imec.

Julien Blaine et Joëlle Léandre donneront une performance poétique et musicale où les mots, les images et les sons participeront d’un même mouvement improvisé, d’une même ligne de risque.

Une soirée exceptionnelle pour la reprise de la saison culturelle à l’Imec.

Julien Blaine et Joëlle Léandre donneront une performance poétique et musicale où les mots, les images et les sons participeront d’un même mouvement improvisé, d’une même ligne de risque. Pour la cinquantième année de la revue Doc(k)s, qu’il a fondée en 1976, Julien Blaine reviendra sur un parcours foisonnant, hors des disciplines traditionnelles. Le corps et la pensée en perpétuel mouvement, l’œuvre se poursuit sous nos yeux en des métamorphoses animales qui seront au cœur de cette soirée.

Soirée animée par Albert Dichy.

Julien Blaine a confié ses archives à l’Imec en 2011.

Gratuit

Abbaye d’Ardenne

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après le concert.

Réservation reservation@imec-archives.com

Allez-y avec Twisto ! Une navette gratuite rejoint le centre-ville après chaque événement (Départ de la navette depuis l’accueil).

Chercher ou proposer une solution de covoiturage pour cet événement avec Yeswecar ou Togetzer.

En partenariat avec la librairie Eureka Street.

Avec le soutien de La Sofia. .

Imec Abbaye D’Ardenne 3 rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 2 31 29 37 37 reservation@imec-archives.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand Soir Julien Blaine et Joëlle Léandre

An exceptional evening to mark the resumption of the cultural season at the Imec.

Julien Blaine and Joëlle Léandre will give a poetic and musical performance in which words, images and sounds will be part of the same improvised movement, the same line of risk.

L’événement Grand Soir Julien Blaine et Joëlle Léandre Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Caen la Mer