Grand soir Susie Morgenstern, Gershwin & Co Rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Grand soir Susie Morgenstern, Gershwin & Co

Rue Youf du Marché Imec Abbaye D’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Pour la soirée inaugurale du festival du livre Époque, l’abbaye d’Ardenne accueillera Susie Morgenstern, véritable icône de la littérature jeunesse. Elle dialoguera avec Clémentine Beauvais, autrice jeunesse et traductrice.

Pour la soirée inaugurale du festival du livre Époque, l’abbaye d’Ardenne accueillera Susie Morgenstern, véritable icône de la littérature jeunesse. Les livres qu’elle a publiés, principalement à L’école des loisirs, sont devenus des classiques pour des générations de lectrices et de lecteurs. Elle dialoguera avec Clémentine Beauvais, autrice jeunesse et traductrice, et dont l’approche féministe ouvre à de nouvelles représentations pour le jeune public. La soirée se poursuivra avec une lecture musicale de Susie Morgenstern autour de George Gershwin, accompagnée au piano par son petit-fils, Noam Silvy.

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après le concert.

Réservation reservation@imec-archives.com

En partenariat avec Époque, festival et salon du livre de Caen.

Allez-y avec Twisto ! Une navette gratuite rejoint le centre-ville après chaque événement. Chercher ou proposer une solution de covoiturage pour cet événement avec Yeswecar ou Togetzer.

En partenariat avec la librairie Eureka Street. Avec le soutien de La Sofia. .

Rue Youf du Marché Imec Abbaye D’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 2 31 29 37 37 reservation@imec-archives.com

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English : Grand soir Susie Morgenstern, Gershwin & Co

For the inaugural evening of the Époque book festival, Ardenne Abbey will be welcoming Susie Morgenstern, a veritable icon of children’s literature. She will be in conversation with Clémentine Beauvais, children’s author and translator.

L’événement Grand soir Susie Morgenstern, Gershwin & Co Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Caen la Mer