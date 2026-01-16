Grand soirée Moto GP Festival du Journalisme Sportif

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04 22:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

projections et débats autour des films d’Amandine Morhaïm et Louis Rossi (Canal+) Même pas mal et 1000 était une fois Moto GP , animée par Quentin Lhui (France Inter)

Intervenants

Amandine Morhaïm

Louis Rossi

Quentin Lhui

La MotoGP comme vous ne l’avez jamais racontée. À travers les films Même pas mal et 1000 était une fois MotoGP, cette soirée explore la douleur, le courage et l’adrénaline, prolongés par un débat animé où l’image dialogue avec la voix et le vécu.

Date mercredi 4 février 2026

Horaire 20h00 22h30

Lieu Cinéville

Entrée libre, sur réservation .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

L’événement Grand soirée Moto GP Festival du Journalisme Sportif Laval a été mis à jour le 2026-01-16 par LAVAL TOURISME