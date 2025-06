GRAND SPECTACLE DE DANSES Thuir 27 juin 2025 20:30

Pyrénées-Orientales

GRAND SPECTACLE DE DANSES Thuir

27 juin 2025 20:30

2025-06-27

A partir de 20h30, sur la Place de la république avec Els Dansaires Catalans de Thuir. Grande soirée de culture et de traditions avec la jambalaya country club, danse passion et la Compagnie de danse Equinoxe. Venez nombreux!…

Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr

English :

From 8.30pm, on the Place de la république with Els Dansaires Catalans de Thuir. A great evening of culture and tradition with the jambalaya country club, danse passion and the Compagnie de danse Equinoxe. Come one, come all!

German :

Ab 20.30 Uhr auf dem Place de la république mit Els Dansaires Catalans de Thuir. Ein großer Abend voller Kultur und Traditionen mit dem Jambalaya Country Club, Danse Passion und der Tanzkompanie Equinoxe. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Dalle 20.30, in Place de la République con Els Dansaires Catalans de Thuir. Una grande serata di cultura e tradizione con il jambalaya country club, la danse passion e la compagnia di danza Equinoxe. Venite tutti!

Espanol :

A partir de las 20.30 h, en la plaza de la República con Els Dansaires Catalans de Thuir. Una gran velada de cultura y tradición con el club de campo jambalaya, danse passion y la compañía de danza Equinoxe. Vengan todos.

