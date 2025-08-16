GRAND SPECTACLE DE DRONES Promenade du Port Narbonne

GRAND SPECTACLE DE DRONES Promenade du Port Narbonne samedi 16 août 2025.

GRAND SPECTACLE DE DRONES

Promenade du Port Port Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 22:15:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

GRAND SPECTACLE DE DRONES

Le 16 août, rendez-vous à 22h15 à Narbonne-Plage et à Saint-Pierre-la-Mer pour assister à notre tout premier grand spectacle de drones !

À la suite des incendies survenus en début d’été, les villes de Narbonne et de Fleury d’Aude ont fait le choix de renoncer aux feux d’artifice.

Place désormais à une nouvelle ère un spectacle tout aussi grandiose, sans risque pour l’environnement et sans mobilisation des pompiers face au risque incendie !

.

Promenade du Port Port Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 48 14 81

English :

BIG DRONE SHOW

On August 16, at 10.15pm, Narbonne-Plage and Saint-Pierre-la-Mer will host our very first drone show!

Following the fires earlier this summer, the towns of Narbonne and Fleury d?Aude decided to forgo fireworks.

A new era has now dawned: an equally grandiose show, with no risk to the environment, and no need to mobilize firefighters in the face of fire hazards!

German :

GROSSE DROHNENSHOW

Am 16. August treffen wir uns um 22.15 Uhr in Narbonne-Plage und in Saint-Pierre-la-Mer, um unsere allererste große Drohnenshow zu erleben!

Nach den Bränden zu Beginn des Sommers haben die Städte Narbonne und Fleury d’Aude beschlossen, auf Feuerwerkskörper zu verzichten.

Nun beginnt eine neue Ära: ein ebenso grandioses Spektakel, ohne die Umwelt zu gefährden und ohne dass die Feuerwehr wegen der Brandgefahr mobilisiert werden muss!

Italiano :

GRANDE SPETTACOLO DI DRONI

Il 16 agosto, alle 22.15, Narbonne-Plage e Saint-Pierre-la-Mer ospiteranno il nostro primo spettacolo di droni!

Dopo gli incendi di inizio estate, le città di Narbonne e Fleury d’Aude hanno deciso di non utilizzare i fuochi d’artificio.

Ora è il momento di una nuova era: uno spettacolo altrettanto spettacolare, ma senza rischi per l’ambiente e senza dover chiamare i vigili del fuoco per far fronte al pericolo di incendio!

Espanol :

GRAN ESPECTÁCULO DE DRONES

El 16 de agosto, a las 22.15 h, Narbonne-Plage y Saint-Pierre-la-Mer acogerán nuestro primer espectáculo de drones

Tras los incendios de principios de verano, las ciudades de Narbona y Fleury d’Aude decidieron no utilizar fuegos artificiales.

Ha llegado el momento de una nueva era: un espectáculo igual de espectacular, pero sin riesgo para el medio ambiente y sin necesidad de llamar a los bomberos para que se ocupen del riesgo de incendio

L’événement GRAND SPECTACLE DE DRONES Narbonne a été mis à jour le 2025-08-07 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi