Grand Spectacle de la CCCE ADN Odyssée Verticale Volmerange-les-Mines
Grand Spectacle de la CCCE ADN Odyssée Verticale Volmerange-les-Mines samedi 13 juin 2026.
Volmerange-les-Mines
Grand Spectacle de la CCCE ADN Odyssée Verticale
Zac des douanes Volmerange-les-Mines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 22:15:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Deux soirées exceptionnelles avec le spectacle ADN, Odyssée verticale, présenté par la compagnie Transe Express !
Ce spectacle grand format est un opéra électro porté par des chanteuses et musiciens, narrateurs de l’épopée d’individus confrontés à leur parcours initiatique.
Au cœur d’une sculpture lumineuse et épurée de 44 mètres de haut, les prouesses de la grimpe, de la danse aérienne et du cirque s’unissent pour mettre à l’honneur la puissance du collectif dans une chorégraphie verticale à vous donner le vertige. Plus d’informations sur ccce.fr.Tout public
0 .
Zac des douanes Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two exceptional evenings with ADN, Odyssée verticale, presented by Transe Express!
This large-scale show is an electro-opera performed by singers and musicians, narrating the epic story of individuals confronted with their own initiatory journey.
At the heart of a 44-meter-high, luminous sculpture, climbing, aerial dance and circus prowess come together to celebrate the power of the collective in a vertical choreography that will make you dizzy. More information on ccce.fr.
L’événement Grand Spectacle de la CCCE ADN Odyssée Verticale Volmerange-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CATTENOM ET ENVIRONS