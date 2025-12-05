Grand spectacle du Ballet Nautique de Strasbourg Schiltigheim

Grand spectacle du Ballet Nautique de Strasbourg

9 rue de Turenne Schiltigheim Bas-Rhin

Vendredi 2025-12-05

2025-12-07

2025-12-05

Tous les ans, au mois de décembre, le Ballet Nautique de Strasbourg offre au public un éblouissant spectacle de natation artistique.

Plus qu’une simple démonstration sportive, c’est un spectacle féérique où l’eau devient scène, la lumière se mêle aux chorégraphies, et la natation artistique se révèle dans toute sa magie.

Le spectacle du BNS est devenu au fil des années un événement incontournable, où performance sportive et création artistique s’unissent pour offrir une expérience inoubliable.

Chaque année, le BNS vous invite à plonger dans un nouvel univers, mais toujours avec la même promesse… vous émerveiller. .

