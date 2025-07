Grand spectacle équestre Lieu-dit Calès Audrix

Lieu-dit Calès Le Meynet Ranch Audrix Dordogne

11h. Spectacle avec Jordan Lebon, Julia Deschamps, Katerina Ratner. Buvette et snacking. sur réservation. 5€ et 10€

Spectacle proposé par l’association WRCT, avec Jordan Lebon, Julia Deschamps et Katerina Ratner.

Buvette et snacking.

Sur réservation .

English : Grand spectacle équestre

11h. Show with Jordan Lebon, Julia Deschamps, Katerina Ratner. Refreshment bar and snacks. 5? and 10?

German : Grand spectacle équestre

11h. Show mit Jordan Lebon, Julia Deschamps, Katerina Ratner. Getränke und Snacks. Reservierung erforderlich. 5? und 10?

Italiano :

11h. Spettacolo con Jordan Lebon, Julia Deschamps, Katerina Ratner. Bar e snack. 5? e 10?

Espanol : Grand spectacle équestre

11h. Espectáculo con Jordan Lebon, Julia Deschamps, Katerina Ratner. Bar de refrescos y aperitivos. 5? y 10?

