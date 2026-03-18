Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise

Route du Château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-18 2026-04-19 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise

Durée du spectacle 1 heure Un départ toutes les 30 minutes.

Le Grand Spectacle Immersif est un événement unique, créé à partir de l’histoire du Château de Fayolle.

C’est grâce à la participation de 300 bénévoles enthousiastes

Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise

Durée du spectacle 1 heure Un départ toutes les 30 minutes.

Le Grand Spectacle Immersif est un événement unique, créé à partir de l’histoire du Château de Fayolle.

C’est grâce à la participation de 300 bénévoles enthousiastes, accompagnés par des professionnels du spectacle vivant, que cette immersion grandeur nature vous emportera avec elle dans une reconstitution du Fayolle de la Belle Époque ! Venez vivre un moment exceptionnel, lors d’un voyage dans le temps inoubliable, en tant que témoins privilégiés de la vie du marquis et de sa famille.

Tarif Adulte 20 € Tarif réduit 18€ Tarif enfant 12€ .

Route du Château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

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English : Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise

Château de Fayolle immersive show L’ombre de la Marquise

Show duration: 1 hour Departure every 30 minutes.

The Grand Spectacle Immersif is a unique event based on the history of Château de Fayolle.

Thanks to the participation of 300 enthusiastic volunteers

L’événement Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-03-13 par Val de Dronne