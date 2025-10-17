Grand spectacle Prélude Rue Victor Hugo Hennebont

Début : 2025-10-17 15:00:00

fin : 2025-10-18

À l’occasion du lancement de la nouvelle halle de spectacle L’Écrin au Haras national d’Hennebont, assistez au grand spectacle Prélude , une création inédite réunissant pour la première fois au Haras plus de 30 chevaux et autant d’artistes issus de 7 compagnies équestres.

vendredi 17 et samedi 18 octobre à 20h, dimanche 19 octobre à 15h

⌚ 1h30

Réservations en ligne .

Rue Victor Hugo Haras national d’Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne +33 2 97 89 40 30

