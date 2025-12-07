GRAND STAND DE NOËL Sainte-Croix-Vallée-Française

GRAND STAND DE NOËL

Village Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-12-07

2025-12-07

Rendez-vous devant la boutique du Pétassou, de 10h à 13h, pour trouver le cadeau idéal à prix libre ! Café, chocolat, vin chaud et gaufres également sur place.

Village Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lepetassou@orange.fr

English :

Meet in front of the Pétassou store, from 10am to 1pm, to find the perfect gift at a free price! Coffee, chocolate, mulled wine and waffles also available.

German :

Treffen Sie sich von 10 bis 13 Uhr vor der Boutique du Pétassou, um das ideale Geschenk zum Nulltarif zu finden! Kaffee, Schokolade, Glühwein und Waffeln sind ebenfalls vor Ort erhältlich.

Italiano :

Appuntamento davanti al negozio Pétassou, dalle 10.00 alle 13.00, per trovare il regalo perfetto a prezzo libero! Saranno disponibili anche caffè, cioccolata, vin brulé e cialde.

Espanol :

Reúnase frente a la tienda Pétassou, de 10:00 a 13:00, para encontrar el regalo perfecto ¡a precio de regalo! También habrá café, chocolate, vino caliente y gofres.

