Altkirch

Grand Tetras Orchestra en concert chez Quetsch

1 boulevard clemenceau Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Grand Tetras Orchestra à Altkirch pour un concert inoubliable ! Réservation obligatoire

Formé en 2024 à Mulhouse, Grand Tetras Orchestra est issu d’une rencontre francoallemande. Grand Tétras Orchestra mélange les influences en quête d’une transe électrique, contrastée entre nappes atmosphériques et riffs cathartiques. Le quatuor — guitare électrique, basse, batterie et voix — construit des paysages sonores entre ordre et chaos qui dépassent les frontières des genres, intégrant des passages psychédéliques, stoner, hardcore ou noise rock. Des thèmes hypnotiques et des rythmiques désarticulées côtoient les cris d’une voix qui cherche à se faire entendre. Grand Tetras Orchestra prône une musique altéré, une expérience sonore kaléidoscopique, comme un miroir brisé, fort de différentes influences .

1 boulevard clemenceau Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 24 96 96 42

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English :

Grand Tetras Orchestra in Altkirch for an unforgettable concert! Reservations required

L’événement Grand Tetras Orchestra en concert chez Quetsch Altkirch a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Sundgau