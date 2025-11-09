Grand thé dansant Centre François Rabelais Farébersviller

Grand thé dansant

Organisé par La Confrérie de la Prune et de la Quetsche au Centre François Rabelais de Farébersviller. Ouverture des portes dès 14H.

L’orchestre Calipso 2 vous fera danser sur de la valse, du tango, du madison, de la marche, du rock ….

Sur place vous retrouverez un point restauration avec du café, des gâteaux, des boissons et des casses croutes saucisses !

Venez nombreux, bonne humeur garantie !Tout public

Centre François Rabelais 2 rue du Neufeld Farébersviller 57450 Moselle Grand Est +33 6 21 26 03 34 quetscheprune@gmail.com

English :

Organized by La Confrérie de la Prune et de la Quetsche at the Centre François Rabelais in Farébersviller. Doors open at 2pm.

The Calipso 2 orchestra will have you dancing to waltz, tango, madison, march, rock?

There’s also a refreshment area with coffee, cakes, drinks and sausages!

Come one, come all good spirits guaranteed!

German :

Organisiert von der Confrérie de la Prune et de la Quetsche im Centre François Rabelais in Farébersviller. Die Türen werden ab 14 Uhr geöffnet.

Das Orchester Calipso 2 wird Sie zu Walzer, Tango, Madison, Marsch, Rock? tanzen lassen.

Vor Ort gibt es eine Snackbar mit Kaffee, Kuchen, Getränken und Würstchen!

Kommen Sie zahlreich, gute Laune ist garantiert!

Italiano :

Organizzato da La Confrérie de la Prune et de la Quetsche presso il Centre François Rabelais di Farébersviller. Apertura delle porte alle 14.00.

L’orchestra Calipso 2 vi farà ballare con valzer, tango, madison, marcia, rock e altro ancora.

Ci sarà anche un punto di ristoro con caffè, torte, bevande e salsicce!

Venite tutti il buon umore è garantito!

Espanol :

Organizado por La Confrérie de la Prune et de la Quetsche en el Centro François Rabelais de Farébersviller. Apertura de puertas a las 14.00 h.

La orquesta Calipso 2 le hará bailar vals, tango, madison, marcha, rock y mucho más.

También habrá un punto de restauración con café, pasteles, bebidas y salchichas

Venid todos, venid todos, ¡el buen humor está garantizado!

