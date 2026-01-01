Grand thé dansant Centre François Rabelais Farébersviller

Grand thé dansant

Organisé par La Confrérie de la Prune et de la Quetsche au Centre François Rabelais de Farébersviller.

Les Baladins vous feront danser sur de la valse, du tango, du madison, de la marche, du rock …

Sur place vous trouverez un point restauration avec du café, des gâteaux, des boissons, des casse-croûtes et des saucisses.

Venez nombreux, bonne humeur garantie !Tout public

Centre François Rabelais 2 rue du Neufeld Farébersviller 57450 Moselle Grand Est +33 6 21 26 03 34 quetscheprune@gmail.com

Organized by La Confrérie de la Prune et de la Quetsche at the Centre François Rabelais in Farébersviller.

Les Baladins will have you dancing to waltz, tango, madison, march, rock?

You’ll find a refreshment point with coffee, cakes, drinks, snacks and sausages.

We look forward to seeing you there!

