Grand Thé Dansant Centre François Rabelais Farébersviller

Grand Thé Dansant

Centre François Rabelais 2 rue du Neufeld Farébersviller Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

La Confrérie de la Prune et de la Quetsche organise un grand thé dansant à Farébersviller. L’orchestre Calypso 2 vous fera danser sur de la valse, du tango, du madison, de la marche, du rock… Sur place vous retrouverez un point restauration avec du café, des gâteaux, des boissons et des casses croutes saucisses. Venez nombreux, bonne humeur garantie !Tout public

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Centre François Rabelais 2 rue du Neufeld Farébersviller 57450 Moselle Grand Est +33 6 21 26 03 34

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English :

The Confrérie de la Prune et de la Quetsche is organizing a big tea dance in Farébersviller. The Calypso 2 orchestra will have you dancing to waltz, tango, madison, march, rock… There’s also a refreshment area with coffee, cakes, drinks and sausages. Come one, come all good spirits guaranteed!

L’événement Grand Thé Dansant Farébersviller a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH