Grand thé dansant Centre François Rabelais Farébersviller

Farébersviller

Grand thé dansant

Centre François Rabelais 2 rue du Neufeld Farébersviller Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19 19:30:00

Date(s) :

2026-04-19

La Compagnie de Tir à l’Arc de Farébersviller organise un grand thé dansant au Centre François Rabelais de Farébersviller. L’ Orchestre Les Baladins vous fera danser toute l’après-midi sur des valses, tango, madison, rock …. Ouverture des portes à 14H. Sur place vous retrouverez un point restauration avec du café, des gâteaux, des boissons et des casses croutes saucisses. Venez nombreux, bonne humeur garantie !Tout public

7 .

Centre François Rabelais 2 rue du Neufeld Farébersviller 57450 Moselle Grand Est +33 6 21 26 03 34 christopher.kleinhentz@sfr.fr

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English :

The Compagnie de Tir à l’Arc de Farébersviller is organizing a big tea dance at the Centre François Rabelais in Farébersviller. The Orchestre Les Baladins will keep you dancing all afternoon to waltzes, tango, madison, rock? Doors open at 2pm. On site you’ll find a refreshment area with coffee, cakes, drinks and sausages. Come one, come all good spirits guaranteed!

L’événement Grand thé dansant Farébersviller a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH