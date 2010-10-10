Grand thé dansant Salle des fêtes Saint-Genis-d’Hiersac

Saint-Genis-d’Hiersac

Grand thé dansant

Salle des fêtes Route des Meulières Saint-Genis-d’Hiersac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 18:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Thé dansant animé par PIERRE FRANÇOIS DUQUEYROIS

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Salle des fêtes Route des Meulières Saint-Genis-d’Hiersac 16570 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 21 06 68 bcaillaud1959@gmail.com

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English :

Tea dance hosted by PIERRE FRANÇOIS DUQUEYROIS

L’événement Grand thé dansant Saint-Genis-d’Hiersac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Rouillacais