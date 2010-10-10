Grand thé dansant Salle des fêtes Saint-Genis-d’Hiersac
Grand thé dansant Salle des fêtes Saint-Genis-d’Hiersac mercredi 17 juin 2026.
Saint-Genis-d’Hiersac
Grand thé dansant
Salle des fêtes Route des Meulières Saint-Genis-d’Hiersac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 18:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Thé dansant animé par PIERRE FRANÇOIS DUQUEYROIS
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Salle des fêtes Route des Meulières Saint-Genis-d’Hiersac 16570 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 21 06 68 bcaillaud1959@gmail.com
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English :
Tea dance hosted by PIERRE FRANÇOIS DUQUEYROIS
L’événement Grand thé dansant Saint-Genis-d’Hiersac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Rouillacais