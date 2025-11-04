Grand Thé dansant TARBES Tarbes

Grand Thé dansant TARBES Tarbes mardi 4 novembre 2025.

Grand Thé dansant

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 15:00:00

fin : 2025-11-04 19:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Un rendez-vous incontournable pour un bel après-midi avec les musiciens de l’orchestre Prestance reprenons goût au plaisir de virevolter ensemble sur une piste de plus de 1000 m² !

Ouverture des portes à 14h30

.

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30 caroline@tarbes-expos.com

English :

An unmissable afternoon with the musicians of the Prestance orchestra: let’s rediscover the pleasure of twirling together on a 1000 m² dance floor!

Doors open at 2.30pm

German :

Ein unumgänglicher Termin für einen schönen Nachmittag mit den Musikern des Orchesters Prestance: Lassen Sie uns die Freude am gemeinsamen Taumeln auf einer über 1000 m² großen Tanzfläche wiederentdecken!

Öffnung der Türen um 14.30 Uhr

Italiano :

È un ottimo modo per trascorrere un pomeriggio con i musicisti dell’orchestra Prestance: torniamo a goderci il piacere di volteggiare insieme su una pista da ballo di oltre 1000 m²!

Apertura porte alle 14.30

Espanol :

Es una forma estupenda de pasar una tarde con los músicos de la orquesta Prestance: ¡vamos a volver a disfrutar del placer de girar juntos en una pista de baile de más de 1.000 m²!

Apertura de puertas a las 14.30 h

