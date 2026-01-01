Grand Thé dansant TARBES Tarbes
Grand Thé dansant TARBES Tarbes mardi 6 janvier 2026.
Grand Thé dansant
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 14:30:00
fin : 2026-01-06 18:30:00
Date(s) :
2026-01-06
Un rendez-vous incontournable pour un bel après-midi avec les musiciens de l’orchestre Prestance reprenons goût au plaisir de virevolter ensemble sur une piste de plus de 1000 m² !
Ouverture des portes à 14h
.
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30 caroline@tarbes-expos.com
English :
An unmissable afternoon with the musicians of the Prestance orchestra: let’s rediscover the pleasure of twirling together on a 1000 m² dance floor!
Doors open at 2pm
L’événement Grand Thé dansant Tarbes a été mis à jour le 2025-12-15 par OT de Tarbes|CDT65