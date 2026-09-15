Grand tour à vélo du Street-art manceau avec Cyclamaine entre Bolton et Perle Le Mans
dimanche 20 septembre 2026 · entre Bolton et Perle · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Grand tour à vélo du Street-art manceau avec Cyclamaine
entre Bolton et Perle RV Place de la République Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Balade à vélo à la découverte du Street-art au Mans .
Le matin plus de 30 fresques sur la partie nord, sur environ 20 km.
Vers 12h30, pause au Parc du Gué-de-Maulny : pique-nique tiré du sac et visite du site.
L’après-midi une quarantaine d’oeuvres vers le sud, environ 30 km.
Adhésion à Cyclamaine (15€/an) et gilet vert de Cyclamaine (5€).
Vélo en bon état, casque recommandé. Enfants à partir de 10 ans, sous la responsabilité des parents.
inscription par SMS jusqu’au 18 septembre.
Renseignements sur le site cyclamaine.fr ou Bénédicte 06 73 53 31 88 .
entre Bolton et Perle RV Place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
A Bike Ride to Discover Street Art in Le Mans.
L’événement Grand tour à vélo du Street-art manceau avec Cyclamaine Le Mans a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Le Mans
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