Grand tour à vélo du Street-art manceau avec Cyclamaine entre Bolton et Perle Le Mans

dimanche 20 septembre 2026 · entre Bolton et Perle · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Grand tour à vélo du Street-art manceau avec Cyclamaine

entre Bolton et Perle RV Place de la République Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Balade à vélo à la découverte du Street-art au Mans .

Le matin plus de 30 fresques sur la partie nord, sur environ 20 km.

Vers 12h30, pause au Parc du Gué-de-Maulny : pique-nique tiré du sac et visite du site.

L’après-midi une quarantaine d’oeuvres vers le sud, environ 30 km.

Adhésion à Cyclamaine (15€/an) et gilet vert de Cyclamaine (5€).

Vélo en bon état, casque recommandé. Enfants à partir de 10 ans, sous la responsabilité des parents.

inscription par SMS jusqu’au 18 septembre.

Renseignements sur le site cyclamaine.fr ou Bénédicte 06 73 53 31 88 .

entre Bolton et Perle RV Place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

A Bike Ride to Discover Street Art in Le Mans.

L’événement Grand tour à vélo du Street-art manceau avec Cyclamaine Le Mans a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Le Mans