Grand tour de Brocéliande Trail 1 Place du Roi Saint-Judicael Paimpont Paimpont lundi 6 avril 2026.
Début : 2026-04-06 08:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
2026-04-06 2026-04-22
Le Graal !
Niveau Expert 5/5
Durée 9h00
Taille du groupe 8 personnes max.
Au programme 56 km 850 D+
Le Graal un tour complet de Brocéliande par sa partie la plus sauvage, à l’ouest du massif. Les Forges de Paimpont, le château de Trécesson, le Val sans Retour, la fontaine de Barenton, le chêne à Guillotin sont autant de lieu qui font résonner notre imaginaire et que l’on associera à des sites plus secrets.
Sortie trail pour découvrir Brocéliande en dehors de ses sentiers battus, guidée par Dévrig, accompagnateur en montagne diplômé d’état dans l’activité de trail et compétiteur à haut-niveau en Bretagne comme en montagne. Il vous partagera ses conseils pour vous permettre de progresser, mais aussi des histoires sur la richesse des lieux, pour lier sportif et imaginaire. .
