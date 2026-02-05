Grand tour de Brocéliande Trail 1 Place du Roi Saint-Judicael Paimpont Paimpont

Grand tour de Brocéliande Trail

1 Place du Roi Saint-Judicael Paimpont 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-22

Le Graal !

Niveau Expert 5/5

Durée 9h00

Taille du groupe 8 personnes max.

Au programme 56 km 850 D+

Le Graal un tour complet de Brocéliande par sa partie la plus sauvage, à l’ouest du massif. Les Forges de Paimpont, le château de Trécesson, le Val sans Retour, la fontaine de Barenton, le chêne à Guillotin sont autant de lieu qui font résonner notre imaginaire et que l’on associera à des sites plus secrets.

Sortie trail pour découvrir Brocéliande en dehors de ses sentiers battus, guidée par Dévrig, accompagnateur en montagne diplômé d’état dans l’activité de trail et compétiteur à haut-niveau en Bretagne comme en montagne. Il vous partagera ses conseils pour vous permettre de progresser, mais aussi des histoires sur la richesse des lieux, pour lier sportif et imaginaire. .

1 Place du Roi Saint-Judicael Paimpont 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 52 56 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grand tour de Brocéliande Trail Paimpont a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Brocéliande