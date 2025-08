Grand tournoi de bridge à Figeac tournoi Champollion Figeac

Grand tournoi de bridge à Figeac tournoi Champollion Figeac dimanche 17 août 2025.

Grand tournoi de bridge à Figeac tournoi Champollion

Espace François Mitterrand Figeac Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-08-17 14:15:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

C’est l’événement le plus attendu de la saison au Club de bridge de Figeac le Tournoi Champollion. Une compétition annuelle qui rassemble tous les bridgeurs de Midi-Pyrénées.

Espace François Mitterrand Figeac 46100 Lot Occitanie +33 7 44 94 60 10

English :

It’s the most eagerly-awaited event of the season at the Figeac Bridge Club: the Champollion Tournament. This annual competition brings together all the bridge players in the Midi-Pyrénées region.

German :

Es ist das am meisten erwartete Ereignis der Saison im Bridgeclub von Figeac: das Champollion-Turnier. Ein jährlicher Wettkampf, der alle Bridgespieler der Region Midi-Pyrénées zusammenbringt.

Italiano :

È l’evento più atteso della stagione del Figeac Bridge Club: il Torneo Champollion. Questa competizione annuale riunisce tutti i giocatori di bridge della regione Midi-Pyrénées.

Espanol :

Es el acontecimiento más esperado de la temporada en el Figeac Bridge Club: el Torneo Champollion. Esta competición anual reúne a todos los jugadores de bridge de la región de Midi-Pyrénées.

