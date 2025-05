Grand Troc du Printemps – Martrin, 25 mai 2025 07:00, Martrin.

Le printemps est là venez troquer vos trésors à la salle des fêtes de Martrin et faire le plein de bonnes trouvailles dans une ambiance chaleureuse!

Tout truc se troc matinée d’échanges sans argent.

Repas à partager à midi .

Spring is here: come and swap your treasures at the Martrin village hall and fill up on good finds in a friendly atmosphere!

Der Frühling ist da: Tauschen Sie Ihre Schätze in der Festhalle von Martrin ein und machen Sie in einer gemütlichen Atmosphäre viele gute Funde!

La primavera è arrivata: venite a scambiare i vostri tesori nella sala del villaggio di Martrin e fate il pieno di belle scoperte in un’atmosfera amichevole!

La primavera ya está aquí: ¡venga a intercambiar sus tesoros en el ayuntamiento de Martrin y llénese de buenos hallazgos en un ambiente agradable!

