Grand troc fringues & linge de maison à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Grand troc fringues & linge de maison à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Vide ton dressing ! Tout est gratuit, on apporte des articles propres et en bon état, on repart avec d’autres. Il y en a pour tous les goûts !

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Grand troc fringues & linge de maison à l’Escarbille

