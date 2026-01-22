Grand troc fringues & linge de maison à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Grand troc fringues & linge de maison à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 7 février 2026.
Grand troc fringues & linge de maison à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Début : 2026-02-07 17:00:00
fin : 2026-02-07 19:00:00
2026-02-07
Vide ton dressing ! Tout est gratuit, on apporte des articles propres et en bon état, on repart avec d’autres. Il y en a pour tous les goûts !
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
