Grand Vide-Armoires de l’association familiale Espace Flambeau Mirecourt
Grand Vide-Armoires de l’association familiale Espace Flambeau Mirecourt samedi 18 avril 2026.
Grand Vide-Armoires de l’association familiale
Espace Flambeau Avenue Duchêne Espace Flambeau Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Grand Vide-Armoires.
Exposition Les LEZ’ARTS et patchwork
Conditions être à jour de sa cotisation et prix des tables.Tout public
0 .
Espace Flambeau Avenue Duchêne Espace Flambeau Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 63 40 43 06
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English :
Grand Vide-Armoires.
Exhibition Les LEZ’ARTS and patchwork
Must be up to date with membership fees and table prices.
L’événement Grand Vide-Armoires de l’association familiale Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MIRECOURT