Grand Vide-Armoires de l’association familiale Espace Flambeau Mirecourt

Grand Vide-Armoires de l’association familiale

Espace Flambeau Avenue Duchêne Espace Flambeau Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Grand Vide-Armoires.

Exposition Les LEZ’ARTS et patchwork

Conditions être à jour de sa cotisation et prix des tables.Tout public

0 .

Espace Flambeau Avenue Duchêne Espace Flambeau Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 63 40 43 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grand Vide-Armoires.

Exhibition Les LEZ’ARTS and patchwork

Must be up to date with membership fees and table prices.

L’événement Grand Vide-Armoires de l’association familiale Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MIRECOURT