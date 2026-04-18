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Grand Vide-Armoires de l’association familiale Espace Flambeau Mirecourt

Grand Vide-Armoires de l’association familiale Espace Flambeau Mirecourt

Grand Vide-Armoires de l’association familiale Espace Flambeau Mirecourt samedi 18 avril 2026.

Lieu : Espace Flambeau

Adresse : Avenue Duchêne Espace Flambeau

Ville : 88500 Mirecourt

Département : Vosges

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Grand Vide-Armoires de l’association familiale

Espace Flambeau Avenue Duchêne Espace Flambeau Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Grand Vide-Armoires.
Exposition Les LEZ’ARTS et patchwork
Conditions être à jour de sa cotisation et prix des tables.Tout public
0  .

Espace Flambeau Avenue Duchêne Espace Flambeau Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 63 40 43 06 

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English :

Grand Vide-Armoires.
Exhibition Les LEZ’ARTS and patchwork
Must be up to date with membership fees and table prices.

L’événement Grand Vide-Armoires de l’association familiale Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MIRECOURT