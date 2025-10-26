Grand vide dressing d’automne Mortagne-sur-Gironde

Grand vide dressing d’automne Mortagne-sur-Gironde dimanche 26 octobre 2025.

Grand vide dressing d’automne

28 bis Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-10-26 08:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Grand vide dressing d’automne organisé par l’Atelier Brocante de la Minoterie, toute la journée sur le port de Mortagne.

28 bis Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 38 71

English :

Grand vide dressing d’automne organized by the Atelier Brocante de la Minoterie, all day on Mortagne harbor.

German :

Großer herbstlicher Kleiderverkauf, organisiert vom Atelier Brocante de la Minoterie, den ganzen Tag über am Hafen von Mortagne.

Italiano :

Grande vendita autunnale di camerini organizzata dall’Atelier Brocante de la Minoterie, tutto il giorno sul porto di Mortagne.

Espanol :

Gran venta de vestuario de otoño organizada por el Atelier Brocante de la Minoterie, durante todo el día en el puerto de Mortagne.

