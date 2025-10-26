Grand vide dressing d’automne Mortagne-sur-Gironde
28 bis Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-10-26 08:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-26
Grand vide dressing d’automne organisé par l’Atelier Brocante de la Minoterie, toute la journée sur le port de Mortagne.
28 bis Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 38 71
English :
Grand vide dressing d’automne organized by the Atelier Brocante de la Minoterie, all day on Mortagne harbor.
German :
Großer herbstlicher Kleiderverkauf, organisiert vom Atelier Brocante de la Minoterie, den ganzen Tag über am Hafen von Mortagne.
Italiano :
Grande vendita autunnale di camerini organizzata dall’Atelier Brocante de la Minoterie, tutto il giorno sul porto di Mortagne.
Espanol :
Gran venta de vestuario de otoño organizada por el Atelier Brocante de la Minoterie, durante todo el día en el puerto de Mortagne.
