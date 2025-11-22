Grand vide dressing Salles des Fêtes Mornac-sur-Seudre
Grand vide dressing Salles des Fêtes Mornac-sur-Seudre samedi 22 novembre 2025.
Grand vide dressing
Salles des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22
Organisé par l’association Seudre et Mer.
Renseignements et inscriptions 07.86.11.73.79 falaunay@gmail.com
Salles des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 67 88 02 boyermuriel@hotmail.fr
English :
Organized by the Seudre et Mer association.
Information and registration: 07.86.11.73.79 falaunay@gmail.com
German :
Organisiert von der Vereinigung Seudre et Mer.
Informationen und Anmeldungen: 07.86.11.73.79 falaunay@gmail.com
Italiano :
Organizzato dall’associazione Seudre et Mer.
Informazioni e iscrizioni: 07.86.11.73.79 falaunay@gmail.com
Espanol :
Organizado por la asociación Seudre et Mer.
Información e inscripciones: 07.86.11.73.79 falaunay@gmail.com
