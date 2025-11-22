Grand vide dressing Salles des Fêtes Mornac-sur-Seudre

Grand vide dressing

Salles des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Organisé par l’association Seudre et Mer.



Renseignements et inscriptions 07.86.11.73.79 falaunay@gmail.com

.

Salles des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 67 88 02 boyermuriel@hotmail.fr

English :

Organized by the Seudre et Mer association.



Information and registration: 07.86.11.73.79 falaunay@gmail.com

German :

Organisiert von der Vereinigung Seudre et Mer.



Informationen und Anmeldungen: 07.86.11.73.79 falaunay@gmail.com

Italiano :

Organizzato dall’associazione Seudre et Mer.



Informazioni e iscrizioni: 07.86.11.73.79 falaunay@gmail.com

Espanol :

Organizado por la asociación Seudre et Mer.



Información e inscripciones: 07.86.11.73.79 falaunay@gmail.com

L’événement Grand vide dressing Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2025-10-22 par Royan Atlantique