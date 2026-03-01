Grand vide dressing Salles des Fêtes Mornac-sur-Seudre
Grand vide dressing Salles des Fêtes Mornac-sur-Seudre samedi 21 mars 2026.
Grand vide dressing
Salles des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 17:30:00
2026-03-21
Organisé par l’association Seudre et Mer.
Renseignements et inscriptions 06.10.67.88.02 boyermuriel@hotmail.fr
English :
Organized by the Seudre et Mer association.
Information and registration: 06.10.67.88.02 boyermuriel@hotmail.fr
