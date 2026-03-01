Grand vide dressing Salles des Fêtes Mornac-sur-Seudre

Grand vide dressing

Salles des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Organisé par l’association Seudre et Mer.



Renseignements et inscriptions 06.10.67.88.02 boyermuriel@hotmail.fr

.

Salles des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 67 88 02 boyermuriel@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Seudre et Mer association.



Information and registration: 06.10.67.88.02 boyermuriel@hotmail.fr

L’événement Grand vide dressing Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-03-03 par Royan Atlantique